Hochschulranking Absolventensuche: Coronakrise kann sogar eine Chance sein

Entsprechend interessant ist die Beobachtung, dass der Mangel an guten Absolventen in den vergangenen Jahren insgesamt tatsächlich größer geworden zu sein scheint. Gaben in der Befragung 2016 nur bei vier der untersuchten zehn Studienrichtungen mehr als 25 Prozent aller Personaler an, dass es schwer falle, gute Absolventen zu finden, ist dies inzwischen bei sieben Disziplinen der Fall. Auffällig ist im mittelfristigen Vergleich vor allem, dass es den Unternehmern offenbar immer schwerer fällt, die vermeintlich leicht verfügbaren Studienabsolventen zu rekrutieren. So nahm der Anteil der Personaler, welche die Möglichkeiten im Fach Jura als gut oder sehr gut bezeichneten, zwischen 2016 und 2020 von 71,7 auf 63,8 um fast acht Prozentpunkte ab. So stark war der Rückgang sonst nur bei den Geistes- und Sozialwissenschaftlern. Deutlich einfacher wurde in diesem Zeitraum nur die Rekrutierung von Betriebswirten (plus fünf Prozentpunkte), die Werte für Naturwissenschaftler, Maschinenbauer und Wirtschaftsinformatiker blieben nahezu stabil.