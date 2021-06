Hochschulranking Das sind die besten Unis für Maschinenbauer

So harmonisch soll es in der Stadt am Dreiländereck nicht immer zugegangen sein. Studierende der FH berichten von Spitzen von RWTH-Studierenden, die auf die FH herabsahen. Und Professoren der Fachhochschule von ähnlichen Erfahrungen mit den Uni-Profs. Doch das war einmal.



Mit der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) hat sich im Hochschulranking übrigens ein echter Geheimtipp auch in diesem Jahr wieder einen starken siebten Platz gesichert. Gerade für Abiturienten in der Region ist die Uni in der beschaulichen Stadt einen Blick wert. In Kaiserslautern kommt auf sechs Einwohner ein Student der TUK. Da können Metropolen wie München oder Berlin nicht mithalten.