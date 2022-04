Hochschulranking Das sind die besten Unis für Maschinenbauer

Ein wenig mehr Dynamik herrscht unter den Fachhochschulen. So verliert im Fach Maschinenbau die Fachhochschule aus München ihren zweiten Platz an die HTW Berlin. Auch die FH Karlsruhe büßt deutlich an Ansehen ein, vom achten Platz rutscht sie ab auf den zehnten Platz. Die FH Dresden, im Vorjahr noch auf Platz neun, verliert ihre Position in den Top Ten gleich komplett. Aufsteiger ist derweil die HTWK Leipzig, anstelle des zehnten Platzes aus dem Vorjahr steht in diesem Jahr ein siebter Platz.



