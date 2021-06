Hochschulranking Das sind die besten Unis im europäischen Ausland

Es gehe bei der Erfahrung im Ausland, so erzählt Krahforst, gar nicht unbedingt darum, dass ein Absolvent, den sich Henkel dann genauer anschaut, unbedingt später selbst in eines der fast 80 Länder gehe, in denen der Konzern vertreten ist. Allein am Standort Düsseldorf, wo der Konzern seine Firmenzentrale hat, arbeiten Menschen aus 70 verschiedenen Ländern. Ein Verständnis für andere Kulturen ist also nicht nur im Marketing oder in der Produktentwicklung wichtig – sondern sogar schon in der Kantine. Und weil Krahforst wie viele andere Personaler beobachtet, dass die echten Talente äußerst umworben sind, sucht er nach diesem multikulturellen Mindset nicht nur an deutschen Hochschulen, sondern auch im europäischen Ausland.