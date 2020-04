Hochschulranking „Ich habe mich für Oxford entschieden, nicht für England“

Und was schätzen Sie persönlich am meisten?

Durch die Collegezugehörigkeit lernt man sehr schnell neue Leute kennen. Das sind oft Leute, die einen ganz anderen Fachhintergrund haben als man selbst. Das habe ich so in Köln nicht erlebt. Zwar hatte ich dort auch Freunde, die etwas anderes studiert haben – aber bei Weitem nicht so viele. Du setzt dich dort als Biochemie-Studentin in der Mensa normalerweise nicht einfach neben einen Juristen und fängst an, mit ihm zu plaudern. Im College hingegen ist das anders. Hier herrscht eine familiäre Atmosphäre. Wir essen alle gemeinsam zu Abend und kommen ins Gespräch. Hier hat man das Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Es ist einfach schön, im wahrsten Sinne des Wortes über den Tellerrand.