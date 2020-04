Hochschulranking „Ich habe mich für Oxford entschieden, nicht für England“

Wer so viel für seine Uni zahlt und so hohen Anforderungen gerecht werden muss, ist doch sicher viel engagierter als der durchschnittliche Student einer deutschen Universität. Oder?

Die Leute, die den Auswahlprozess durchgemacht haben, mussten da sehr viel Energie reinstecken. Es wird also schon vorab ausgesiebt. Alle Leute, die in Oxford anfangen, sprühen dementsprechend vor Begeisterung für das, was sie tun. So ist das im Optimalfall aber natürlich auch in Deutschland. Was in Oxford definitiv anders ist: Die Studierenden sprechen auch in ihrer Freizeit gerne und oft über ihre Fachrichtung. Hier wird dafür keiner als Streber abgestempelt. Wir bewegen uns in einer akademischen Blase, wo der eine dem anderen gerne zuhört und von ihm lernt.