Hochschulranking Wann braucht es den Master – und wo genügt der Bachelor?

Deshalb hat Klette, nachdem er im September 2020 an der TU Dresden einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften erworben hatte, die Umzugskartons gepackt. Er will unbedingt in einer guten Beratung arbeiten. Bis zum Herbst nächsten Jahres macht er seinen Master in Wien. An einer Wirtschaftsuniversität mit einem klaren Fokus. „In der Beratung spielt die Reputation der Universität eine große Rolle“, betont Klette. In technischen Fächern mag die TU Dresden renommiert sein, sagt der Student. „In der wirtschaftlichen Ausbildung kann sie nicht mithalten.“