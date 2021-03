Hochschulranking Was ein Masterabschluss bringt – und wo ein Bachelor genügt

Und es zeigt sich: Am meisten Wert auf eine Promotion legen Personaler bei Juristen. 33,3 Prozent der Befragten nannten auf die Frage, welchen Abschluss sie für die verschiedenen Fachrichtungen in ihren Unternehmen bevorzugen, in dieser Disziplin den Doktortitel. Aber selbst bei Juristen ist der Master der noch gefragtere Abschluss in den Personalabteilungen: Diesen nannten 41,9 Prozent. Vergleichsweise wichtig ist eine Promotion auch in Naturwissenschaften (28,4 Prozent) und in den Sozial- und Geisteswissenschaften (11,2 Prozent).



Juristen punkten mit dem Doktortitel



Die Bedeutung des Doktortitels hat seit der Befragung im Jahr 2018 unter Personalern gewonnen. Damals legten sie noch etwas weniger Wert darauf, dass die Kandidaten eine Promotion nachweisen können, um einen Job in ihren Unternehmen zu ergattern. Nun pendeln sich die Werte in etwa auf dem Niveau aus den Jahren 2016 und 2017 ein.