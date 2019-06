Hochschulrektor Häufig Wissenslücken bei Abiturienten

Das gelte insbesondere für die Fächer, in denen Mathematik die Grundlage ist. „Die Studienanfänger erfüllen die Voraussetzungen deutlich schlechter als früher.“ Aber auch in Sachen Textverständnis und Schreibfähigkeiten gebe es kritische Rückmeldungen aus den Hochschulen. „Selbst Literaturwissenschaftler sagen: Es wird immer schwieriger, die jungen Menschen in den Seminaren zum Lesen zu bringen. Längere Texte zu lesen und zu schreiben falle den Studierenden schwerer.“ Es habe offenbar eine erhebliche Verschlechterung innerhalb der vergangenen fünf Jahre gegeben.