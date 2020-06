Homeoffice Wie das Online-Praktikum abläuft

Bei der Digitalagentur Ventzke Media hält man am direkten Kontakt in Coronazeiten fest. Zwar wurden die Praktikantin und das restliche Team auf Homeoffice umgestellt und nun Remote-Praktikanten gesucht, berichtet Geschäftsführer Frederik Ventzke. Aber: „Wir treffen uns einmal pro Woche in der Agentur und besprechen alle Aufgaben. Das dient auch zur Bindung der persönlichen Kontakte und dem Team-Building.“ An den übrigen Tagen laufe die Kommunikation über Programme wie Slack oder klassisch per Telefon und E-Mail.