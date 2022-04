Intel und die Uni Magdeburg „Intel hat den Kosmos einer deutschen Uni sehr gut begriffen“

Wie hat sich der Konzern konkret mit Ihnen auseinandergesetzt? Intel-Vertreter betonen stets, die Nähe zu den Unis mit starkem technischem Fokus und Einrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut in Magdeburg seien ein wesentlicher Faktor gewesen.

Intel hat einen sehr klar definierten Kriterienkatalog. Das Thema Human Resources steht dabei erwartungsgemäß weit oben. Intel war bei der Entscheidung für Magdeburg sicher klar: In zwei Jahren befriedigen die Hochschulen die Nachfrage nicht. Aber für Intel war es eine Frage der Skalierbarkeit, also, ob wir grundsätzlich das Potenzial haben.



Lesen Sie auch: Oxford, Cambridge und London verlieren in der Gunst der Personaler



Und? Haben Sie?

Ja. National hatte ich das schon beschrieben und mit unseren 3700 internationalen Studierenden haben wir das in der Vergangenheit bereits gezeigt. Wir haben gerade einen internationalen Studiengang für Industrial Engineering mit mehr als 100 Einschreibungen eingeführt und hätten deutlich mehr Studierende aufnehmen können. Intel möchte wissen, ob wir das auch in anderen Studiengängen hinbekämen und eine Bindung zwischen den Studierenden und dem Unternehmen herstellen könnten. Wir haben gut laufende Duale Studienprogramme, die hier hervorragend passen.