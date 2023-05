Internationaler Vergleich Das sind die besten Universitäten der Welt

Eine Überraschung ist der Sieger nicht: Der Titel geht zum zwölften Mal in Folge an die Harvard University. Insgesamt gibt es wenig Bewegung in der Top Ten der Spitzen-Unis. Es folgen mit dem Massachusetts Institute of Technology und der Stanford University alte Bekannte auf dem Treppchen. Mit der Yale University ist zudem nur ein Neueinsteiger dabei. Der Platztausch 11 gegen 10 mit dem California Institute of Technology bleibt dabei überschaubar.