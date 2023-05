Internationaler Vergleich Warum landen deutsche Unis nie ganz vorne?

Die Forschungsleistung wird in den meisten Rankings am stärksten gewichtet, so auch in der Global 2000-Liste. Das Problem: In Deutschland findet ein großer Teil der Grundlagenforschung außerhalb von Universitäten statt, zum Beispiel an Max-Planck-Instituten. Das macht es schwer, die wissenschaftliche Qualität verlässlich zu messen, obwohl es oft dieselben Menschen sind, die sowohl an Unis als auch an außeruniversitären Instituten forschen. Zudem legen Universitäten hierzulande viel Wert auf Praxis. Die Zahl der dabei veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten rückt hingegen eher in den Hintergrund. Zumal sich nur ein Bruchteil deutscher Wissenschaftler die Mühe macht, ihre Arbeiten auf Englisch für das internationale Publikum zu verfassen. Das ist einerseits verständlich, andererseits werden diese Veröffentlichungen auch weniger gelesen und zitiert – das wiederum wirkt sich stark auf die Platzierungen in internationalen Rankings aus.



Ein weiterer entscheidender Faktor ist die grundlegende Struktur der deutschen Hochschulpolitik: Hierzulande verlangen staatliche Universitäten keine Studiengebühren. So bekommt zwar grundsätzlich jeder und jede Zugang zu einer guten Ausbildung in Deutschland, andererseits haben die Hochschulen so weniger Geld zur Verfügung.