Die kleine Firma hat ihren Sitz in dem Gebäude eines ehemaligen Gewerbehofes. Hinter der Backsteinfassade verbergen sich modernste Laborräume, in denen die Cellbricks-Angestellten an Mini-Organen aus dem 3D-Drucker tüfteln. Der Unterschied zu anderen Tech-Start-ups: Das Cellbricks-Team arbeitet und forscht in den Räumen des Instituts für medizinische Biotechnologie der Technischen Universität Berlin. Weiße Kittel hängen vor Laborräumen, in denen Männer und Frauen an Computern, vor Maschinen und Mikroskopen sitzen. Die menschlichen Zellen, die hier in Petrischalen liegen, ahmen echte Zellen im menschlichen Körper so gut nach, dass Tierversuche der Vergangenheit angehören könnten.