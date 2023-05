Kaderschmieden An diesen Unis haben die meisten Dax-Vorstände studiert

Dieses Ergebnis ist zumindest in Teilen mit der Größe der Bildungseinrichtung zu erklären. Doch die wiederum erklärt sich auch durch das gute Studienangebot. Im Wintersemester 2021/2022 waren knapp 50.000 Studenten eingeschrieben. „Die hohe Qualität der Lehre spielt dabei eine entscheidende Rolle“, sagt Studienautor Greiner. „Weil die Universität einen sehr guten Ruf hat, wählen viele Studenten diese Hochschule aus.“ Auch im Uniranking, das die Employer-Branding-Beratung Universum jedes Jahr für die WirtschaftsWoche erstellt, schneidet die Kölner Uni gut ab. Im Fachbereich BWL landete sie in diesem Jahr auf Rang 5, in Jura auf Rang 3 und in der Wirtschaftsinformatik auf dem 4. Platz.