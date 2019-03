Karriere Bachelor oder Master – lohnt sich ein höherer Abschluss wirklich?

Marketingexperten verdienen beispielsweise in der Automobilindustrie, Konsumgüterbranche und in der Unternehmensberatung durchschnittlich 43.000 bis 50.000 Euro. Hingegen sind es bei PR-Agenturen, der Werbe- und Tourismusindustrie oder im Kulturbereich rund 34.000 Euro. Trotz des digitalen Wandels und stetig steigender Technologisierung sind für Informatiker und IT-Experten Branchen wie Logistik und Transport, Telekommunikation und Medien monetär gesehen eher unattraktiv. Zwischen 42.000 und 44.000 Euro wird dort anfangs gezahlt, hingegen bekommen Stepstone zufolge Informatikabsolventen in der Finanz-, Maschinenbau- und Autobranche an die 50.000 Euro Einstiegsgehalt.