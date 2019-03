Karriere Welche Studienfächer sich beim Jobeinstieg auszahlen

So verschieden die Stereotype über Studenten aller Fächer sind, genau so unterschiedlich sind auch ihre Einstiegsgehälter, wenn sie irgendwann von der Universität ins Berufsleben wechseln.

Vor allem junge Menschen studieren, um später im Job mehr zu verdienen. Im Wintersemester 2017/18 zählte das Statistische Bundesamt rund 2,8 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen, fast 1,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Aber ein Bachelor oder Master in der Tasche bedeutet nicht gleich ein hohes Einstiegsgehalt. Wieviel Akademiker bei ihrem Berufseinstieg verdienen, hängt maßgeblich vom Studiengang ab, wie der Gehaltsreport 2018 für Absolventen des Jobportals Stepstone zeigt.