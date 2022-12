Kein Geld, kein Erasmus, keine Praktika Sind britische Unis der falsche Karriereweg – nun, da der Brexit Realität ist?

Zumindest etwas anders sehen das die Personaler in Deutschland. Im diesjährigen Uniranking der WirtschaftsWoche, für das die Beratungsagentur Universum Personaler auch nach den europäischen Hochschulen fragt, von denen sie am liebsten rekrutieren, haben die Unis Oxford und Cambridge sowie die London School of Economics (LSE) und das Imperial College nur leicht an Attraktivität eingebüßt. Die LSE verlor im Vergleich zu 2021 2,6 Prozentpunkte. Neben den britischen Unis gehörten auch die Züricher schon immer zu den gefragtesten. In diesem Jahr zog die ETH Zürich an der LSE vorbei auf Platz drei. Die Universität Zürich legte prozentual zwar nur leicht zu, profitierte aber von den Einbußen der Londoner Konkurrenz und landete erstmals in den Top 5.