Mangelnder Platz im Wohnheim „Die Zahlen führen uns ein jahrzehntelanges Versäumnis vor Augen“

Der Mangel an Wohnheimplätzen teilt sich dabei regional unterschiedlich auf. Vor allem in München haben Studierende es schwer, so Anbuhl. Hier stehen 15.000 der 35.000 Studierenden auf den Wartelisten. Das liegt an dem großen Gefälle zwischen den Preisen für ein Wohnheim- oder einem privaten WG-Zimmer. In München kostet ein Zimmer im Wohnheim durchschnittlich 290 Euro, ein WG-Zimmer hingegen kann für rund 700 Euro bezogen werden. Aber auch Hamburg, Frankfurt am Main, Darmstadt, Erlangen und Nürnberg gehören zu den Problemstädten.