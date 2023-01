Maßnahmen an Hochschulen Teure Energie: Wie Hochschulen zu sparen versuchen

Die Gewerkschaft fordert die Bundesregierung zudem auf, endlich die geplante Energiepauschale von 200 Euro an die Studierenden auszuzahlen. Außerdem müsse das Bafög nochmal angehoben werden.



Immerhin: In eine reine Online-Lehre, wie es im Herbst vielerorts befürchtet wurde, sind nur wenige Hochschulen in Deutschland übergegangen: In Münster beispielsweise gab es im Dezember und Januar eine fünfwöchige „digitale Phase“. Die meisten wollen die Lehre jedoch um jeden Preis in Präsenz.



Lesen Sie auch: Oxford, Cambridge und London verlieren in der Gunst der Personaler