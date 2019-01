Masterarbeit in der Ökonomie „Am wichtigsten ist der der Aha-Effekt“

Professor Sinn, welche Masterarbeit würden Sie gerne lesen?

Ich würde mich am meisten freuen über eine Analyse tatsächlicher institutioneller Verhältnisse samt der durch diese Verhältnisse erzeugten Anreizstrukturen. Die Analyse sollte in der Lage sein, der staatlichen Wirtschaftspolitik Empfehlungen zu geben. Die Empirie der Institutionellen Verhältnisse kommt nämlich in der Wissenschaft heutzutage etwas zu kurz.