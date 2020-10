Nach dem Coronatief Hier finden Studenten einen Nebenjob

Die Coronakrise trifft Studenten hart. Viele haben ihre Nebenjobs in der Gastronomie oder Veranstaltungsbranche verloren, dementsprechend groß ist die Nachfrage, während das Angebot an Stellen zurückgegangen ist. Mittlerweile scheint sich die Lage zum Wintersemester hin aber zu entspannen. Firmen suchen studentische Mitarbeiter und das nicht nur zum Auffüllen von Supermarktregalen. Und so lohnt es sich längst wieder, in die Suche einzusteigen.