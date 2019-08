Nebenjobs Wo Studenten am besten verdienen können

Was ein selbstverdienter Euro wert ist, hängt natürlich stark vom Studienort ab. Wie eine von der WirtschaftsWoche beauftragte Studie aus dem August 2018 zeigt, ist München die mit Abstand teuerste Stadt zum Studieren, allein fürs Wohnen gehen mehr als 17 Euro pro Quadratmeter drauf – und das ist nur die Kaltmiete. Da tröstet es wohl wenig, dass Studierende in München mit durchschnittlich 12,08 Euro deutschlandweit auch am besten verdienen. Ähnlich sieht es in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart aus. Immerhin: Die Studie von Studitemps zeigt wiederum, dass ebendiese Städte gleichzeitig hohe Stundenlöhne aufweisen. In Hamburg sind es 11,86 Euro, in Frankfurt 11,80 Euro und in Stuttgart 11,54 Euro.