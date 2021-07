Numerus Clausus Diese Bundesländer bieten die besten Chancen auf einen Studienplatz

Der Rückgang fällt dabei vor allem aus zwei Gründen größer aus als in den Vorjahren. Zum einen schlägt sich die Coronapandemie nieder, in deren Folge insbesondere ausländische Studenten und Studentinnen ausgeblieben sind und Hochschulen ihr Angebot eingeschränkt haben. Zum anderen gab es im Schuljahr 2019/2020 in Niedersachsen nach der Wiedereinführung von G9 an Gymnasien nur einen unvollständigen Abiturjahrgang, was sich insbesondere auf die Zahl der Studienanfänger an Hochschulen in Niedersachsen, aber auch in anderen Bundesländern ausgewirkt hat. Hochschulen passen die Zulassungsbeschränkungen der Nachfrage an.