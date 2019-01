Ökonom Malcolm Schauf „Wir brauchen keine Fachidioten“

Ist das nicht eher ein Vorteil? Strömungen wie die Plurale Ökonomik fordern doch genau diese Vielfalt.

Die Grundidee der Pluralen Ökonomik finde ich gut, nämlich: Raus aus dem Elfenbeinturm, auch mal zu den Sozial- oder Geisteswissenschaften schauen und von denen lernen. Es geht um Interdisziplinarität, die wurde in der Wirtschaftswissenschaft durchaus vernachlässigt. Nur ist mir da oft zu viel Ideologie im Spiel. Es ist ja nicht so, als wäre die VWL in den letzten Jahren einfach stehen geblieben. Schwarz-weiß-Denken halte ich für falsch. Es sollte entscheidend sein: Wie kommen wir zu der Erkenntnis, die wir brauchen?