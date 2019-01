Ökonom Malcolm Schauf „Wir brauchen keine Fachidioten“

Schaffen Sie es damit, die Studierenden am Ende auf ein gleiches Niveau zu heben?

Das ist zumindest das Ziel. Und nach ein, zwei Semestern haben wir es meistens geschafft, einen Großteil auf ein ähnliches Niveau zu heben. Das erfordert aber einen erheblichen Zusatzaufwand in der Lehre. Letztlich müssen die Hochschulen die mangelhafte Bildungs- und Schulpolitik ausbaden. Ohne zusätzliche Ressourcen wird das nur eingeschränkt gelingen.



Was heißt das für Absolventen auf dem Arbeitsmarkt? Wissen diejenigen, die sie einstellen wollen, überhaupt, was die Wirtschaftswissenschaftler können?

Das wird schwieriger, denn es gibt nicht nur immer mehr Studierende. Sondern mittlerweile auch zigtausende Studiengänge, die inhaltlich zum Teil sehr unterschiedlich sind. Die Ausdifferenzierung von Ökonomiestudiengängen war noch nie so groß wie heute. Das ist per se kein Nachteil, Absolventen von Kombinationsstudiengängen wie Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik werden gebraucht. Aber es gibt auch ein paar ganz abenteuerliche Variationen, bei denen man als Personaler anhand des Abschlusses nicht mehr erkennt, was genau jemand kann.