Ökonomenranking So tickt der Jungstar der deutschen BWL

Was hat Ihren beruflichen Lebensweg am stärksten beeinflusst?

Ich habe mein letztes Studiensemester am Indian Institute of Management in Bangalore, dem Silicon Valley Indiens, verbracht und in Zusammenarbeit mit Siemens meine Diplomarbeit geschrieben. Mein Aufenthalt in Asien war eine sehr prägende Erfahrung. Die Heimat in Würzburg zu verlassen und neue Kulturen und Wissenschaftssysteme kennenzulernen – das hat mir wichtige Impulse gegeben.