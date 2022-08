Podcast Chefgespräch Nur Uni-Absolventen können Top-Manager werden? Von wegen!

Diese Übermacht der Uni-Abschlüsse ist also erdrückend, aber das scheint vor allem für die Riege der Großkonzerne zu gelten. Zwar dominieren auch bei kleineren Unternehmen die Akademiker und Abiturienten in den Führungsetagen, das allein ist aufgrund der Bildungsexpansion jedoch kein Wunder: So machen heute rund 50 Prozent aller Schulabgänger Abitur. Nach Jahrzehnten des starken Wachstums stagniert diese Quote jedoch seit einigen Jahren, was auch daran liegen dürfte, dass die Karrierechancen jenseits von Siemens oder Volkswagen auch ohne Abitur gut sind.