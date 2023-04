Privatschulen Deutschlands Eliteinternate: Was sie kosten und wer sie besucht

Auf der Videoplattform TikTok gibt es Einblicke in viele Lebenswelten – auch in die einer Internatsschülerin. Eine Nutzerin zum Beispiel, knapp 13.000 Follower, beschreibt sich auf der Videoplattform TikTok als „German boardingschool student“ und zeigt dort ihren Alltag: Aufstehen, fertigmachen, kurz das Zimmer filmen. Frühstück mit Mitschülerinnen. Dazwischen immer wieder – und damit in einem deutlichen Unterschied zu anderen Gleichaltrigen – Aufnahmen des Schlosses Neubeuern, das seit 1925 eine Schule ist und inzwischen als eines der renommiertesten deutschen Internate gilt. Eltern zahlen knapp 50.000 Euro Schulgebühr pro Jahr.