Pygmalion-Effekt Wie ein „Yes, we can“ die Leistung steigert

Der Pygmalion-Effekt ist auch ins Arbeitsumfeld übertragbar, wie erstmals ein Versuch des Managers Alfred Oberlander belegte, der Anfang der 60er-Jahre ein Teilbüro einer amerikanischen Lebensversicherung leitete. Oberlander teilte seine Mitarbeiter in unterschiedliche Leistungsgruppen ein. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So unterstellte er seine sechs besten Versicherungsvertreter dem besten Direktionsassistenten, die durchschnittlichen Vertreter kamen zum durchschnittlichen Vorgesetzten und die schlechtesten zum schlechtesten Vorgesetzten. Die Gruppen wussten, was Oberlander von ihnen erwartete, wie er ihre Leistung einschätzte. Der „Supergruppe“ trug er auf, zwei Drittel des Umsatzes der gesamten Gruppe des Vorjahrs zu generieren. Oberlanders Versuch glückte: Die Supergruppe erreichte das Ziel und auch die „durchschnittliche“ Gruppe verbesserte sich in Prozentzahlen sogar noch besser als die Supergruppe. Angespornt durch eine motivierte Direktionsassistentin, die nicht glauben wollte, dass sie schlechter sein sollte, als der Leiter der Supergruppe und auch ihren Mitarbeitern zu verstehen gab, dass sie nicht schlechter seien als die „Super“-Mitarbeiter. Oberlander bewies damit gleichzeitig den negativen Effekt von schlechten Erwartungen: In der Gruppe der schlechtesten Mitarbeiter zeigte kaum einer Leistung, viele waren so unzufrieden, dass sie kündigten. Das, was eine Führungskraft von ihren Mitarbeitern erwartet, spiegelt sich also in ihrer Arbeitsleistung wider.