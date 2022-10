Ranking Digitale Bildung Bei diesen Anbietern klappt die Fortbildung auch vom heimischen Sofa aus

In den vergangenen zweieinhalb Jahren fanden nicht nur Angelkurse vorm Bildschirm statt. Auch wer beruflich vorankommen wollte, setzte während der Pandemie auf Onlineangebote. Und die finden sich zuhauf: Berufstätige können am heimischen Schreibtisch ihren MBA machen, programmieren lernen oder per App ihr Businessenglisch aufbessern. Dem Branchenverband Wuppertaler Kreis zufolge richten sich Anbieter für Weiterbildung darauf aus, auch in Zukunft einen Großteil ihres Umsatzes mit digitalen Kursen zu erzielen.