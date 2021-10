Ranking: Mit diesen Bildungsanbietern gelingt die virtuelle Schulung

Burkhard Wagner war verzweifelt. Der Chef der Strategieberatung Advyce und sein Team hatten „sich eine Riesenmühe gemacht“, um den 300 Führungskräften eines Klinikkonzerns mit 60 Häusern im Herbst des vergangenen Jahres die neue Managementstrategie beizubringen. Binnen vier Monaten sollten die leitenden Mitarbeiter in Onlinetrainings über die Grundlagen der wertorientierten Unternehmensführung unterrichtet werden, ein neues System von Leistungsanreizen sollte umgesetzt werden. Wichtigste Ziele der Übung: Die Auslastung der Betten sollte sich verbessern, weniger Material verwendet werden. Aber von den Führungskräften, die dies weitertragen sollten, zog kaum jemand mit. Niemand rief das Schulungsmaterial zu Aufklärung und Training der Teams ab, die Unterlagen mit Tipps zur Kommunikation mit den Kollegen holte sich nur jeder fünfte ab. Und gerade einmal zwei von 45 Führungskräften teilten die neuen Ziele und Zahlen ihren Teams mit, die neue Managementstrategie kam bei den meisten Mitarbeitern also gar nicht an. An die Umsetzung war somit nicht einmal zu denken. Was Wagner vor allem wunderte: Nur jeder zehnte Vorgesetzte hatte sich mit den neuen Kennzahlen beschäftigt, sie hinterfragt oder eine Anpassung für seinen Bereich gefordert. Und das, obwohl diese Zahlen auch die Basis für ihre persönlichen Boni waren.