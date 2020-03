Schulschließungen wegen Coronavirus Diese Start-ups könnten jetzt den Unterricht retten

Die Angebote ergänzen sich: Simpleclub richtet sich mit Lernvideos und Übungs-App an Schüler der Mittel- und Oberstufe. Scoyo zielt dagegen auf die erste bis siebte Klasse. Jicki wiederum ist auf Audi-Sprachkurse spezialisiert. Sofatutor dagegen will dagegen von der Grundschule bis zum Abi alle Altersgruppen erreichen. Knapp 11.000 Lernvideos, 42.000 interaktive Übungen und mehr als 36.000 ausdruckbare Arbeitsblätter sind auf dem Portal abrufbar.



Bundesländer verschlafen den Digitalpakt



Gemeinsam ist allen Anbietern: Geld verdienen sie bisher vor allem im Nachhilfesegment. Für Schüler kosten die Abos je nach Laufzeit, Umfang und Anbieter zwischen 7,50 und 25 Euro. Versuche, in den regulären Unterricht vorzudringen, sind mühsam in der föderalen Bildungswelt – und scheitern oft am Geld. „Schulen haben in der Regel kein Budget, um digitale Inhalte einzukaufen“, sagt Sofatutor-Chef Bayer. Bisherige Partnerschaften seien oft nur zusammengekommen, weil die Bildungseinrichtungen Spenden eingesammelt haben.