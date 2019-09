Stadtstaaten und Sachsen vorne So groß sind die regionalen Unterschiede bei der Berufsqualifizierung

Die Zahl der jungen Menschen in Deutschland, die ein Studium oder eine vergleichbare höhere Ausbildung absolvieren, steigt weiter an. Das ist die eine Nachricht, die aus der neuen OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 2019“ hervorgeht. Doch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben die OECD-Daten nun genauer ausgewertet und regional große Unterschiede festgestellt – und das ist eben die andere, deutlich drastischere Nachricht: In manchen Bundesländern wie Niedersachsen oder Schleswig-Holstein ist der Anteil an Akademikern und Fachhochschülern nämlich erheblich geringer und in den vergangenen Jahren auch nicht so stark angestiegen wie anderswo.