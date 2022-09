Studienkredite in den USA „Ich werde tot sein, bevor ich frei bin“

Das spürt auch Betsadel Chicana. Die 31-Jährige hat viel dafür getan, dass ihre Schulden so niedrig wie möglich ausfallen. Über ein Community College wechselte sie an die University of California Santa Cruz, studierte Biologie. Sie wohnte bei ihren Eltern, jobbte nebenher, um die Kosten niedrig zu halten. Ihre Doktorarbeit schrieb sie an einer Universität irgendwo im nirgendwo, um Gebühren zu sparen. Auch profitierte sie von einem Pell Grant. Trotzdem häufte sie 15.000 Dollar an Schulden an. Ein bisschen konnte sie bereits zurückzahlen, dennoch war die Versuchung immer groß, schnell in die freie Wirtschaft zu wechseln, um ein höheres Gehalt zu erzielen, anstatt ihrer Leidenschaft, der Wissenschaft, zu folgen.