Studieren in Coronazeiten „Ein virtuelles Auslandsstudium ist denkbar“

Geht die Auslandsförderung also lückenlos weiter?

Von einer Lücke in der Auslandsförderung gehen wir bei allen Herausforderungen nicht aus, verfolgen die Verhandlungen aber natürlich sehr gespannt. Für die neue Erasmus-Programmgeneration erwarten wir ein Programm, das inklusiver, nachhaltiger und digitaler wird: Bei der Inklusion erhoffen wir uns die Ansprache neuer Zielgruppen im Sinne einer breiteren sozialen Teilhabe, beispielsweise Erstakademiker oder Studierende im Beruf. Digitaler bedeutet, dass die in der Coronapandemie eingeführten digitalen Errungenschaften systematisch als „Blended Mobility“ in das zukünftige Programm integriert werden. Mehr Nachhaltigkeit zielt darauf ab, dass insbesondere digitale Formate aber auch weniger Flugreisen den Studierendenaustausch „grüner“, also weniger schädlich für das Klima machen.



