Studieren in Stanford, Harvard oder Princeton Wie Helikoptereltern ihre Kinder in der Elite platzieren

Um den anspruchsvollen Test auf Englisch so gut zu bewältigen, müsse man aber bereits in der 9. oder 10. Klasse anfangen zu lernen. Mindestens 100 Stunden 1-zu-1-Training mit US-Tutoren via Videokonferenz seien dafür nötig. Alleine dafür werden in Stiploscheks Programm zusätzlich 8200 Euro fällig. Stiploschek weiß, wie anstrengend – und teuer – das Ganze ist. „Das ist nichts für jeden, sondern für ambitionierte Leute, die Karriere machen wollen. So ein Abschluss kann viele Türen öffnen.“