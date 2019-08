Studieren in Stanford, Harvard oder Princeton Wie Helikoptereltern ihre Kinder in der Elite platzieren

Der Hamburger hat Erfahrung darin, junge Menschen in internationalen Bildungseinrichtungen unterzubringen. Seit knapp 40 Jahren vermittelt er als Inhaber der Agentur E2 deutschen Schülern Aufenthalte in prestigeträchtige Schulen in England, Neuseeland oder den USA. Gemeinsam mit dem spanischen Dienstleister Ivy League Education will er ihnen in diesem Jahr auch helfen, an amerikanischen Elite-Universitäten zugelassen zu werden.