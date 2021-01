Studieren während Corona Zurück ins Kinderzimmer

Trotz dieser Entwicklung zurück ins Kinderzimmer hat sich die Lage am studentischen Wohnungsmarkt nicht entspannt. Obwohl der Beginn des Wintersemesters in den November verschoben wurde, waren die typischen Effekte in den Märkten für kleinere Wohnungen und Zimmer in Wohngemeinschaften wie in den Vorjahren erkennbar. „Zu Beginn eines Wintersemesters stößt in einem sehr kurzen Zeitraum eine große Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Zwar haben wir in der Zeit von März bis April wie viele andere Immobilienportale auch einen kurzfristigen Einbruch sowohl bei den Angeboten als auch bei der Nachfrage gesehen. Seit Mitte August beobachten wir allerdings eine Trendwende“, so Annegret Mülbaier von WG-Gesucht.de. Im September wurde mit 12,2 Millionen Besuchern das Vorjahresniveau auf WG-Gesucht.de sogar übertroffen.