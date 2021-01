Studieren während Corona Zurück ins Kinderzimmer

In meinem Alter ist Sparen für viele, auch für mich, nahezu unmöglich. Als Student lebt man häufig von der Hand in den Mund, oft ist am Ende des Monats kaum noch Geld übrig. Dann fallen während des Studiums Praktika an – oft unterbezahlt, obwohl es nebenbei unmöglich ist, arbeiten zu gehen. Auch nach dem Studium stehen einem hohe Ausgaben bevor: Ein Umzug in eine neue Stadt, je nachdem wo der erste Job gefunden wird. Dann muss eine neue Wohnung eingerichtet werden, vielleicht wird ein Auto benötigt. Dieses Startkapital für das „richtige Erwachsenenleben“ fehlt an vielen Stellen. Und genau das sind alles Dinge, die bei mir später im Jahr anstehen.