Studium Deshalb gehen so viel Studierende in ihrer Heimatstadt zur Uni

Vorlesungen, Seminararbeiten und abends in die Studi-Kneipe um die Ecke – rund 2,9 Millionen Menschen waren im Wintersemester 2022/2023 an den deutschen Hochschulen eingeschrieben. Viele der Erstsemester entschieden sich jedoch dagegen, in die weite Welt zu ziehen: Im vergangenen Jahr betrug bei 50,7 Prozent der Studierenden die Entfernung zwischen Heimatort und Hochschulstandort weniger als 50 Kilometer. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Ob es mehr Studierende sind als noch vor einigen Jahren, lässt sich allerdings nicht sagen. Dafür fehlen Vergleichsdaten.