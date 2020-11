Studium Jura-Repetitorien sind extrem teuer – aber lohnen sie sich auch?

Langels hält den Gegensatz von universitärer Examensvorbereitung und privatem Repetitorium für falsch. Vielmehr sei eine Kombination der richtige Weg. „Es gibt auf beiden Seiten hervorragende Leute. Als Student würde ich lieber zu einem erstklassigen Professor als zu einem zweitklassigen Repetitor gehen. Nur verkaufen sich viele Universitäten unter Wert.“ Sie sollten zwar an der Systematik arbeiten, Jura verständlich zu erklären. Doch viel wichtiger sei das eigene Marketing. Dann würden mehr Studenten an den Vorbereitungskursen der Uni teilnehmen. Gounalakis sieht den Fehler im eigenen System. Die Universitäten sollten das Recht zurückbekommen, das Examen selbst abzunehmen. Denn dann müssten die Studenten in die Uni kommen, um zu erfahren, was in der Prüfung abgefragt wird.