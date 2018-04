Immer mehr Deutsche studieren ohne Abitur

Internationaler Rang 1: Universität von Oxford

Wie schon im vergangenen Jahr ging der Titel "Beste Uni der Welt" des britischen Fachmagazins Times Higher Education an die britische Elite-Hochschule Oxford. In den zwölf Jahren zuvor ging der Titel jedes Mal in die USA.

Für viele Wissenschaftler sind Oxford und Cambridge unabhängig von Rankings Inbegriff der Wissenschaft. Seit 900 Jahren wird an der britischen Hochschule unterrichtet. An der Universität von Oxford studierten unter anderem die britische Premierministerin Margaret Thatcher und der Physiker Stephen Hawking, aber auch Erwin Schrödinger oder Joseph Stiglitz gehören zu den berühmten Absolventen. Auf Rang zwei folgt mit der University of Cambridge die zweite britische Hochschule.

Aber auch Deutschland ist im THE-Ranking gut vertreten. 44 deutsche Unis sind im Ranking zu finden, damit ist Deutschland das am dritthäufigsten vertretene Land. Nachfolgend die Top Ten der deutschen Unis im Ranking.

Bild: Creative Commons/Bill Tyne