Supermaster: Das sind die besten Ideen deutscher Masterstudenten

Die Zahlenjongleure sind derzeit so gefragt, weil sie aus der Fülle der Daten, die in digital vernetzten Firmen und Fabriken anfallen, wertvolles Wissen für die Zukunft filtern können. Sie sagen in Industriebetrieben voraus, welche Maschine wann gewartet werden muss oder optimieren im Einzelhandel die Warenpalette. Ihr Werkstück sind viele Tausend Zeilen Code. Wong hat in der Abschlussarbeit seines Management-Masters eine Methode entwickelt, wie man die Qualität dieser Arbeit messen kann.