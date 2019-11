Supermaster-Sieger „Der Titel soll nächstes Jahr wieder nach Jena“

Sie arbeiten seit Ihrem Master-Abschluss bei Volkswagen in Sachsen. Wie kam Ihr Gewinn dort an?

Die Kollegen in meiner Abteilung haben sich sehr gefreut. Mein Chef sagte, wenn ich den Weg Richtung Promotion weitergehen will, findet sich auch dafür ein Weg oder für Weiterbildungen in Richtung Teamleitung. Der Supermaster hat mir auch beruflich etwas gebracht.