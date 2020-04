Supermaster So schreibt man die perfekte Masterarbeit

Studierende, die über viele Wochen an einem Thema sitzen, verfallen oft in eine regelrechte Literatursammelwut. Jeder noch so kleine Buchfetzen, in dem das eigene Thema angerissen wird, kommt ins Literaturverzeichnis und wird zitiert. Die Gefahr ist dann groß, sich in Detaildiskussionen zu verzetteln und den Blick fürs größere Ganze zu verlieren. Supermaster-Gutachter Falko Lüders-Kubersky ist das insbesondere bei Masterarbeiten zum Thema Digitalisierung aufgefallen. Dabei hätten die Bewerber vor allem branchenspezifische Diskussionen und Lösungsansätze beschrieben. „Diese sind in Teilen sehr speziell und ermöglichen mitunter nur unter erschwerten Bedingungen einen Transfer in andere Bereiche“, sagt Lüders-Kubersky.