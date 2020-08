Tipps zum Studium in Coronazeiten Onlinestudium: Lernen auf eigenes Risiko

Tim Reichel schlägt eine andere Methode vor, die ich noch nicht kannte: Eine Not-To-Do-Liste. Wer sich allzu schnell von Vorlesungen und Abschlussarbeiten ablenken lässt, der schreibt die größten Zeitfresser auf eine Liste und klebt sie an seinen Computerbildschirm oder an die Wand neben dem Arbeitsplatz. „Nicht das Buch lesen, bevor ich die Vorlesung bearbeitet habe“, könnte ein Beispiel sein. Durch solche Methoden ist die Wahrscheinlichkeit geringer, Ablenkungen zum Opfer zu fallen, so der Studienberater.