Trotz Nullzinsen „Der KfW Kredit ist der teuerste Studienkredit“

Müller ist sich sicher: „So wie die Studienfinanzierung in Deutschland gestaltet ist – das ergibt hinten und vorne keinen Sinn.“ Er plädiert für eine zeitgemäße Bundesstudienförderung. Früher ist es zum Beispiel normal gewesen, in Vollzeit zu studieren. Heute hingegen wird Teilzeit immer beliebter, was das BAföG jedoch nicht fördert. Orientierungssemester, die mittlerweile oft einen wichtigen Grundbaustein für den Verlauf des Studiums bilden, werden nicht staatlich gefördert. Weniger als 40 Prozent schaffen das Studium in Regelstudienzeit, so Müller. Auch das müsse mehr bedacht werden. BAföG muss laut ihm variabler gestaltet werden, also beispielsweise durch einen zinsgünstigen Kredit aufgestockt werden können für Sondersituationen – wie die Corona-Krise. Die Finanzierungshilfe sollte unterschiedliche Eventualitäten, Lebenslagen, Bildungsbiografien und Studienmodelle auffangen.



Mehr zum Thema: Es gibt immer weniger BAföG-Empfänger in Deutschland, 2019 waren es 680.000. Das entspricht einem ein Minus von 6,4 Prozent. Der Frauenanteil steigt.