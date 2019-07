Uni Eindhoven stellt nur noch Frauen ein „Vielleicht ist es an der Zeit, es etwas härter durchzuziehen“

Was bliebe, sei die an vielen Hochschulen nach wie vor ausgeprägt männliche Kultur, die sich eben auch in Berufungsverfahren niederschlägt. „Es wird nur nicht mehr ausgesprochen, aber viele trauen Frauen immer noch weniger zu“, sagt Arend. Das erklärt womöglich, warum viele Unis sich mittlerweile genaue Leitfaden auferlegt haben, wie eine freiwerdende Professur zu besetzen ist. In Stuttgart etwa, das mit 15 Prozent Frauenanteil unter den Professoren in dem WBS-Ranking auf dem viertletzten Platz landet, sieht die Ordnung vor, dass „mindestens zwei fachkundige Frauen“ zusätzlich ins Auswahlgremium berufen werden, außerdem nimmt die Gleichstellungsbeauftragte an den Sitzungen teil.