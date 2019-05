Uni-Ranking 2019 Die Lieblings-Unis der Unternehmen

Warum gerade die Absolventen der Münchener Akademien bei Arbeitgebern so beliebt sind, dafür hat Claudia Müller mehrere Erklärungen. Da wären zum einen die Vorzüge der Stadt an sich, die es leichter machten, die hellsten Köpfe anzuziehen und zu halten. „München ist eine attraktive Stadt“, so Müller, die als Research Analystin für Universum am Ranking mitgearbeitet hat. „Eine Hochschule dort hat es leichter, die besten Professoren und Studenten anzulocken, weil die Lebensqualität stimmt.“



Ein weiterer Grund sei, dass sich auch Unternehmen gerne in München ansiedeln. „Die räumliche Nähe zu großen Unternehmen in München gibt Studenten die Gelegenheit, sie schon früh kennenzulernen und dort Praktika oder Abschlussarbeiten zu absolvieren“, sagt Müller. Auch das präge die hohe Meinung der Personaler. Der Kontakt zur Wirtschaft könne auch die Hochschulen besser machen: „Wenn Unternehmen vor Ort viel in Forschung investieren, profitieren davon die Unis“, sagt Claudia Müller. Ihr Fazit: „Als Hochschulstandort ist München ein Selbstläufer.“